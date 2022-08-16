Прежде всего Украина стремится освободить все территории, оккупированные Россией.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Украина не рассматривает размещение миротворческих миссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на совместном брифинге с участием бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и бывшего президента Колумбии и лауреата Нобелевской премии 2016 года Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.

В частности, Ермака спросили, рассматривается ли сейчас перспектива работы миротворческих миссий в Украине, возможно в контексте обеспечения безопасности Запорожской АЭС и демилитаризации территории вокруг нее.

"На сегодняшний день этот вопрос не обсуждается. На сегодняшний день наша позиция является очень четкой. Во-первых, мы стремимся деоккупировать все наши территории. А, во-вторых, сегодня контроль за стратегическими ядерными объектами, такими как Запорожская станция, - абсолютно другого варианта нет - он должен полностью контролироваться Украиной", - заявил Ермак.

Он сказал, что АЭС расположена на украинской земле.

"Весь мир должен знать, что если что-то будет происходить, как это накануне (на протяжении) нескольких месяцев произошло вокруг Чернобыльской станции - это полностью будет на совести агрессора и на совести тех, кто не принимает соответствующих шагов для того, чтобы защитить не только Украину, а всю Европу и весь мир от ядерной катастрофы", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

14 августа НАЭК "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не одобрил идею Польши завести миротворцев в страну из-за риска заморозить конфликт, а не закончить войну с Россией.

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