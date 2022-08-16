Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Украина не рассматривает размещение миротворческих миссий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на совместном брифинге с участием бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и бывшего президента Колумбии и лауреата Нобелевской премии 2016 года Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.
В частности, Ермака спросили, рассматривается ли сейчас перспектива работы миротворческих миссий в Украине, возможно в контексте обеспечения безопасности Запорожской АЭС и демилитаризации территории вокруг нее.
"На сегодняшний день этот вопрос не обсуждается. На сегодняшний день наша позиция является очень четкой. Во-первых, мы стремимся деоккупировать все наши территории. А, во-вторых, сегодня контроль за стратегическими ядерными объектами, такими как Запорожская станция, - абсолютно другого варианта нет - он должен полностью контролироваться Украиной", - заявил Ермак.
Он сказал, что АЭС расположена на украинской земле.
"Весь мир должен знать, что если что-то будет происходить, как это накануне (на протяжении) нескольких месяцев произошло вокруг Чернобыльской станции - это полностью будет на совести агрессора и на совести тех, кто не принимает соответствующих шагов для того, чтобы защитить не только Украину, а всю Европу и весь мир от ядерной катастрофы", - подчеркнул Ермак.
Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".
5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.
6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.
11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.
14 августа НАЭК "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не одобрил идею Польши завести миротворцев в страну из-за риска заморозить конфликт, а не закончить войну с Россией.