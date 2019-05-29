Наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии - Зеленский

По словам президента, опыт многих украинских миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты и твердо уверен, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии.

Об этом глава государства заявил в Facebook, приветствуя членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца.

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«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира», - отметил Зеленский.

По словам президента, опыт многих украинских миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране.

«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», - подчеркнул глава государства.