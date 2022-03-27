Президент Украины дал интервью российским журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский не одобрил идею Польши ввести миротворцев в страну из-за риска заморозить конфликт, а не закончить войну с Россией.

Свое мнение по этому поводу глава государства высказал в интервью российским журналистам.

"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику", – заявил он.

"К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский дал интервью ряду российских журналистов. Роскомнадзор потребовал от росСМИ не показывать его.

Вас также могут заинтересовать новости: