Болгарский президент озвучил некоторые кремлевские нарративы.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал болгарского коллегу Румена Радева во время встречи. Глава украинского государства был возмущен позицией Софии по войне в Украине и ситуации на Запорожской АЭС.

Зеленский посещал Болгарию, чтобы встретиться с администрацией премьер-министра Николая Денкова, которая поддерживала экспорт оружия в Украину, и изучает способы продажи гражданского ядерного оборудования. При этом встреча с Радевым, симпатизирующим Кремлю, прошла хуже, чем ожидалось.

В ходе встречи болгарский президент заявил, что "военного решения не существует" и что "все больше и больше оружия ничего не решит".

"Не дай Бог, чтобы с вами постигла какая-нибудь трагедия, и вы оказались бы на моем месте. А если люди с общими ценностями не помогут, что будешь делать ты? Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии? Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, вы бы не допустили компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня правильно поняли", - с презрением ответил президент Украины, чем напугал болгарского политика.

Кроме того, Зеленский раскритиковал Радева за то, что он назвал вторжение Москвы "конфликтом", а не войной, и за расплывчатые утверждения о том, что война распространяется и "расширяет свои пространственные размеры". Также украинский политик указал, что Кремль начал "войну на уничтожение против украинцев, а не других стран".

"Также хочу вам сказать, чтобы ни было у вашей армии в плане боеприпасов, этого будет недостаточно, чтобы воевать с Российской Федерацией. У вас неплохая армия, у вас хорошие люди, но этого недостаточно, чтобы воевать против 160 миллионов человек. Вот почему хорошо давать оружие, чтобы мы могли защитить себя, и война не пришла к вам. Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Европейский Союз; это их цели. Вы меня понимаете?" – возмущенно заявил Зеленский.

В итоге Радев попросил журналистов удалиться, прежде чем продолжить.

Также в Сети опубликовали небольшое видео со встречи, на котором запечатлена часть заявления Зеленского.

Визит Зеленского в Болгарию - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля 2023 года отправися с визитом в Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и болгарским президентом Руменом Радевым.

В ходе переговоров Украина подписала с Болгарией Декларацию о евроатлантической интеграции Украины и София обязалась политически поддерживать Киев на пути вступления в НАТО. Также Болгария поддержала украинскую формулу мира.

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