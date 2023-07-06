Глава государства встретится с премьером и президентом Болгарии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где проведет ряд переговоров с высокопоставленными чиновниками и политиками.

Как сообщил Зеленский, среди тем, которые планируют обсудить, оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской формулы мира.

"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым...", - отметил президент.

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Также Зеленский проведет встречи с болгарскими чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Визит Зеленского в Болгарию

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский планирует посетить Болгарию 6 июля по приглашению местного правительства. Сегодня стало известно, что в Софии усилили меры безопасности из-за визита президента Украины.

В начале июня в Болгарии было создано новое правительство, которое во главе с премьером Николаем Денковым высказалося в поддержку Украины.

Однако, президент Болгарии довольно неоднозначно высказывался относительно предоставления Украине вооружения для обороны от российской агрессии.

Недавно Болгария объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

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