Он говорит, что в случае нападения России болгарам не хватит имеющегося оружия.

Президент Болгарии Румен Радев аргументирует отказ передать Украине оружие тем, что не хочет ослабить оборонительные возможности своей армии.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. По его словам, у стран полное взаимопонимание во всех аспектах сотрудничества, однако разный взгляд на оборонную поддержку.

"Он (президент Болгарии - УНИАН) считает - нет, это эскалация давать Украине помощь. А я считаю, что это защита. Это совершенно другая философия. Я не буду критиковать президента, я в гостях, я уважаю ваше государство, я уважаю ваш выбор", - сказал он.

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Радев в разговоре с Зеленским пояснил, что не передает помощь, поскольку не хочет уменьшить количество оружия в болгарской армии.

"А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит. Не хватит, это просто невозможно. Я не хочу унижать армию Болгарии, но нам нашего оружия тоже не хватало, нам его давали партнеры", - добавил президент.

Визит Зеленского в Болгарию

Сегодня утром стало известно, что президент Украины находится с визитом в Софии. Он встретился с премьером Николаем Денковым, который пригласил его посетить страну, и с болгарским президентом.

Позже стало известно, что украинская сторона подписала с болгарской Декларацию о евроатлантической интеграции Украины. Болгария обязалась политически поддерживать Украину в вопросе вступления в НАТО.

Кроме того, Болгария поддержала украинскую формулу мира - это документ, в котором изложено видение Украины прекращения войны.

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