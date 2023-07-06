Украина и Болгария договорились значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе.

Президент Украины Владимир Зеленский услышал готовность Болгарии участвовать в усилиях по реализации формулы мира.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. "Сегодня мы с господином премьер-министром провели очень содержательные переговоры: весь комплекс наших отношений и, конечно, прежде всего безопасности", - отметил Зеленский.

Он добавил, что недавний российский теракт на Каховской гидроэлектростанции, который беспрецедентно ударил и загрязнил Черное море, показал, насколько хрупкой является ситуация, пока в нашем регионе продолжается агрессия России.

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Говоря о формуле мира, он отметил, что проинформировал Денкова о работе Украины ради ее реализации. "И хочу отметить готовность Болгарии, - то, что я услышал, - участвовать в этих усилиях. Мы уже начали работу на уровне советников и послов стран по реализации формулы с различными нашими партнерами. Очень важно, чтобы мы могли начать эту работу предметно с Болгарией именно на уровне посла", - отметил Зеленский.

В то же время, отметил он, посол Болгарии в Украине не назначен, что Зеленский сегодня же планирует обсудить с президентом Болгарии.

"Я надеюсь, что скоро мы сможем работать по формуле мира на Глобальном саммите мира, который мы готовим, и к участию в котором я приглашаю Болгарию", - сказал глава государства.

Президент Украины также отметил, что стороны обсудили взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. "Уже в этом году мы рассчитываем на начало переговоров относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. Подписали сегодня с господином премьер-министром совместную декларацию, которая удостоверяет поддержку Болгарией нашей евроатлантической интеграции", - сказал Зеленский.

Крот того, он сообщил: "Мы договорились сегодня значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом безопасности, приобретенным в этой войне, мы обязательно поделимся с партнерами, чтобы наша общая сила стала больше".

Также, отметил Зеленский, они обсудили и болгарскую оборонную помощь Украине, конкретные детали передачи текущего оборонного пакета. "Рассчитываем на продолжение такого сотрудничества, которое уже помогло защитить много жизней", - отметил он.

Президент также сообщил, что сегодня продолжится разговор о возобновлении практики лечения и реабилитации украинцев в Болгарии и об обучении там военно-медицинского персонала Украины.

"Я пригласил Болгарию, компании Болгарии принять участие в восстановлении Украины, в частности в восстановлении образовательной сферы. Болгария готова присоединиться к сотрудничеству в экологическом направлении, в области цифровизации", - отметил Зеленский.

Кроме того, обсуждалось и энергетическое сотрудничество стран. "Энергетическая независимость и стабильность рынков является частью архитектуры безопасности каждой страны. Вместе мы способны дать нашим странам больше гарантий стабильности в энергетике. И что не менее важно – гарантий ценовой привлекательности для обычных людей, обычных потребителей", - сказал глава государства.

Зеленский в Болгарии: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент прибыл в Софию на переговоры с премьером Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Они подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Таким образом Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

По данным СМИ, Болгария может заключить соглашение о продаже двух российских ядерных реакторов украинскому "Энергоатому".

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