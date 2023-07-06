Болгария, согласно декларации, обязуется оказывать Украине политическую поддержку в вопросах вступления в НАТО.

После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе, пишет в Facebook заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению взаимосовместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", – говорится в документе.

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Болгария, согласно декларации, обязуется оказывать Украине политическую поддержку в вопросах вступления в НАТО.

"Вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и восстановлении Украины", – указано в документе.

Саммит в Вильнюсе: что известно

Самиит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. Президент США Джо Байден 9 июля должен прибыть в Лондон на встречу с королем Чарльзом III и премьером Великобритании Риши Сунаком. Затем он отправится в Вильнюс.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что страны-члены НАТО могут найти концепции, которые не разочаруют украинцев. Впрочем, руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов считает, что "ничего особенного" не случится во время саммита.

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