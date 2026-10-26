'Можем научить его ходить на кофе': Сибига высмеял идею об Орбане в ООН

Министр отметил, что у Орбана есть навыки наложения вето и шантажа, которые он годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с иронией отреагировал на идею выдвижения кандидатуры Виктора Орбана на пост Генерального секретаря ООН. Свой комментарий по этому поводу он опубликовал в социальной сети Х.

"Убежден, что Виктор Орбан на посту Генерального секретаря ООН непременно применил бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе", – написал Сибига.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа планирует назначить генсеком ООН одного из лучших союзников Путина. Американский лидер выдвигает на пост генерального секретаря ООН кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами.

Видео дня

The Wall Street Journal пишет, что США призвали Орбана принять участие в предвыборной гонке – более того, именно американская сторона выступила с этой инициативой.

Представитель Госдепартамента США признал, что на первый взгляд это звучит безумно. Однако, судя по предварительным переговорам с Вашингтоном, Россия и Китай готовы поддержать эту идею; предполагается, что Орбан станет их общим кандидатом.

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