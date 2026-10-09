Орбан назвал инициатора захвата украинских инкассаторов

Бывший премьер-министр Венгрии может оказаться за решеткой именно за незаконное задержание украинцев.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что силовики самостоятельно приняли решение о задержании украинских инкассаторов с наличными деньгами и золотом в марте. Об этом пишет Bloomberg.

Инцидент произошел в конце предвыборной кампании в Венгрии. Тогда сотрудники антитеррористической полиции задержали конвой, который перевозил деньги и золото из Австрии для пополнения банковской системы Украины. Как отмечает издание, событие произошло на фоне политической риторики Орбана, который представлял Украину как угрозу и обвинял её в попытках втянуть Будапешт в войну против России.

Сначала венгерские власти объясняли операцию борьбой с отмыванием денег и терроризмом. Однако впоследствии и груз, и задержанных сопровождающих освободили и вернули в Украину.

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В посте в Facebook бывший премьер заявил, что правоохранители действовали по собственной инициативе. "Они действовали по собственному усмотрению", – написал Орбан, повторив утверждение о якобы незаконном характере перевозки, которое, как отмечает Bloomberg, он не подкрепил доказательствами.

В то же время политик подчеркнул, что не отказался бы от такого решения при соответствующих обстоятельствах. "Если бы это было необходимо, я бы отдал приказ", – заявил он. Орбан также добавил, что причастные к операции чиновники заслуживают признания и вознаграждения за свою работу.

Как пишет Bloomberg, в сентябре бывший высокопоставленный прокурор написал, что решение о рейде могло быть принято на политическом уровне. Кроме того, ряд венгерских СМИ сообщал, что приказ мог отдать лично Орбан. При определенных обстоятельствах это могло бы стать основанием для уголовной ответственности.

После поражения Орбана на выборах венгерские правоохранители допросили Яноша Гайду – руководителя антитеррористического ведомства на момент инцидента и давнего союзника бывшего премьера. В настоящее время он фигурирует в качестве подозреваемого по делу, касающемуся незаконного задержания сопровождающих конвоя.

По информации венгерских СМИ, на этой неделе также допросили троих рядовых полицейских. После увольнения новой властью Гайду вернулся на свою прежнюю должность – руководителя службы безопасности партии Орбана, которую он занимал до прихода политика на пост премьера 16 лет назад.

Дело о задержании инкассаторов

Как писал УНИАН, расследование задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии может стать первым делом, по которому бывшему премьеру Виктору Орбану будут предъявлены обвинения. Расследование по этому делу уже близится к завершению, тогда как другие коррупционные дела в отношении Орбана находятся на ранних этапах.

По данным прокуратуры, именно Орбан приказал спецслужбам задержать украинских инкассаторов, перевозивших средства из Вены в Киев. Помимо него, в незаконном задержании и жестоком обращении с украинцами обвиняют экс-руководителя спецназа Яноша Гайду, который в настоящее время возглавляет охрану партии "Фидес".

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