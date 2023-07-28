Некоторые процедуры решения вопросов административно-территориального устройства Украины до сих пор урегулированы указом от 1981 года.

Верховная Рада Украины одобрила новые правила образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, их наименования и переименования.

За это решение проголосовали 262 народных депутатов. Речь идет о законе "О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины " (регистрационный №8263).

В пояснительной записке к соответствующему закону отмечается, что некоторые процедуры решения вопросов административно-территориального устройства Украины до сих пор урегулированы указом, который был утвержден еще 12 марта 1981 года на уровне Президиума Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики.

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"Это неприемлемо, как учитывая постепенную унификацию (гармонизацию) нашего законодательства с правом Европейского Союза, так и учитывая однозначный курс Верховной Рады Украины на десоветизацию нашей правовой системы, что приобрело особую актуальность на фоне полномасштабной вооруженной агрессии против Украины со стороны государства-агрессора, которое позиционирует себя как прообраз Советского Союза и носитель соответствующих традиций", - говорится в тексте.

В то же время на сайте "Слуги народа" отмечается, что этот закон осовременивает и упрощает процедуры установления и изменения административных границ населенных пунктов.

Один из авторов соответствующего законопроекта, народный депутат от "СН", член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин отметил, что этим законом предлагается установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел.

Кроме того, вводится еще одна категория, которая не является населенным пунктом, - поселение. Речь идет о месте компактного проживания, где нет устойчивого состава населения.

Преимущественно это бывшие дачные кооперативы, а также временные мобильные городки, где живут вынужденно перемещенные лица. Из-за войны таких поселений будет становиться больше, и их надо интегрировать в жизнь громады", - пояснил Безгин.

Также закон регулирует процедуры образования и ликвидации населенных пунктов, установления и изменения их границ, наименования и переименования населенных пунктов, образования и ликвидации районов, изменение их административных центров, образования районов в городе и изменение их границ и тому подобное.

"Все эти вопросы за исключением изменений на уровне районов, будут решаться на основе обязательных консультаций с общественностью", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что с момента вступления в силу закона, все города республиканского и областного значения, а также поселки городского типа будут отнесены к категории города, а села и поселки и в дальнейшем останутся в своей категории.

Так, соответствующим законом, в частности, устанавливается, что населенным пунктом является компактно заселенное место жительства людей, образовавшееся вследствие исторических традиций, хозяйственной и иной деятельности, имеет устойчивый состав населения, собственное название и обособленную территорию с установленными в предусмотренном законом порядке границами.

Город является населенным пунктом с преимущественно компактной застройкой, общая численность жителей которого составляет не менее 10 тысяч. Поселок является населенным пунктом с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч, а село - населенным пунктом с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч.

Также законом определяется, что поселение является компактным местом проживания людей за пределами населенного пункта, которое не имеет устойчивого состава населения и не отнесено к категории населенного пункта.

Во время образования (ликвидации) населенных пунктов, установления (изменения) их границ, отнесения населенных пунктов к другой категории учитываются, в частности, исторические, географические, социально-экономические, природные, экологические, этнические, культурные условия местности.

Образование районов, установление их границ, изменение административных центров районов осуществляется Верховной Радой по представлению Кабинета министров.

Название района и его административный центр определяются в решении о создании соответствующего района.

Также устанавливается, что общественное обсуждение вопросов административно-территориального устройства в ряде случаев является обязательным. В частности, в случае образования населенных пунктов и наименования (переименования) населенных пунктов.

Среди прочего, законом, в частности, устанавливается, что населенные пункты, которые до дня вступления в силу этого закона были отнесены к категории городов, в том числе городов республиканского в Автономной Республике Крым, областного, районного значения, со дня вступления в силу этого закона относятся к категории городов, а населенные пункты, которые до дня вступления в силу этого закона были отнесены к категории поселков городского типа, - к категории поселков.

Кодификатор административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад и изменения в него утверждает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2015 года начался процесс декоммунизации. Согласно законодательству, под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, улицы, названные в честь коммунистических деятелей, должны быть переименованы. Также по стране прокатилась волна демонтажа памятников Ленину.

После полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс дерусификации. В частности, состоялся демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе, а в Киеве переименовали станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

27 июля в Полтаве коммунальщики демонтировали памятники российскому поэту и писателю Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину.

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