Они будут временно храниться на территории коммунального предприятия.

В Полтаве сегодня утром коммунальщики демонтировали памятники руссийскому поэту и писателю Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает Полтавский горсовет.

Отмечается, что утром 27 июля работники коммунального предприятия "Декоративные культуры" на улице Украинской повстанческой армии демонтировали памятник-бюст Ватутину и памятник-бюст Пушкину, находящийся в Березовом сквере.

По информации горсовета, временно памятники будут храниться на территории КП "Декоративные культуры".

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Решение о демонтаже памятников Ватутину, Пушкину, а также советскому военному Алексею Зыгину исполнительный комитет Полтавского горсовета принял 24 июля. Коммунальщиков обязали снести памятники в течение семи дней.

Декоммунизация и дерусификация в Украине

В Украине с мая 2015 года начался процесс декоммунизации. Согласно законодательству, под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, улицы, названные в честь коммунистических деятелей, должны быть переименованы. Также по стране прокатилась волна демонтажа памятников Ленину.

После полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс дерусификации. Среди самых громких событий – демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. А в Киеве переименовали станции метро "Дружбы народов" на "Зверинецкую", "Площадь Льва Толстого" - на "Рлощадь украинских героев".

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