За принятие соответствующего постановления №9333 проголосовало 328 парламентариев.

Верховная Рада одобрила проект постановления о введение санкций против Исламской Республики Иран на 50 лет.

Об этом по результатам заседания парламента сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие соответствующего постановления №9333 проголосовало 328 парламентариев.

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Иран помогает РФ в войне против Украины - главное

Как известно, Россия наладила сотрудничество с Ираном в вопросе поставки ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Этими беспилотниками российские оккупанты постоянно терроризируют Украину.

Недавно президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления о введении 50-летних санкций против Ирана.

В частности, речь идет о запрете на торговые операции товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана; прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями; прекращении экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, предотвращении вывода капиталов резидентами за пределы Украины.

Также президент предлагал запретить передачу резидентам Ирана технологий и прав на интеллектуальную собственность, ввести запрет на осуществление любых инвестиций в Иран и остановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами.

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