МинВОТ: предложения Сайдика вообще не могут официально обсуждаться

В МинТОТ считают, что предложения Сайдика вообще официально не могут обсуждаться.

Предложения специального представителя действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не могут быть воплощены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции.

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"Фактически - это не развитие Минских соглашений. Это дополнительные соглашения, в том числе требующие целого ряда решений не только парламента Украины, но и ряда парламентов других стран, и поэтому они не могут быть по такой процедуре в принципе имплементированы", - заявил Черныш.

"Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что ни по процедуре, ни по полномочиям лиц, ни по содержанию такие соглашения не являются такими, которые могут вообще сейчас обсуждаться официально", - заявил министр.

Также он сказал, что на последних переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске эти предложения Сайдика не обсуждались.

"Кто для кого это подготовил и почему именно сейчас это объявили, у меня, например, очень много вопросов, и мы до сих пор еще не нашли всех ответов", - подчеркнул Черныш.

Как сообщал УНИАН, 28 января Сайдик заявил о плане урегулирования ситуации на Донбассе при совместном участии ОБСЕ и ООН. Спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул необходимость подписания нового документа лидерами государств "нормандского формата". По его словам, предусмотрено, что Украина и РФ должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Сайдик уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции на примере того, что уже существует на Балканах.

Он сообщил о предложении создания переходной администрации ООН на Донбассе, которая, среди прочего, будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдение прав местного населения. К это также будет входить вопрос амнистии.

Также Сайдик заметил, что "Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)". "Мы предполагаем, что это должно быть также даже после одобрения комплексного договора", - добавил Сайдик.