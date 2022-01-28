Самолет доставил более 80 тонн патронов.

В Украину из США прибыл четвертый самолет с военной помощью.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

"Четвертая птичка в Киеве! На этот раз в Украину доставлено 81 тонну патронов различного калибра из Соединенных Штатов Америки", - отметил Резников.

Он добавил, что также на следующей неделе ожидается прибытие очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности Украины.

Отметим, что согласно данным сервиса Flightradar24, как и предыдущие разы, самолет на пути в Киев обошел воздушное пространство Германии, которая, напомним, выступает против предоставления Украине оружия для защиты от российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, недавно США выделили дополнительно 200 млн долл. на военную помощь Украине.

22 января в Украину прибыл самолет с первой партией помощи, груз включал около 200 тыс. фунтов летального оружия, в частности боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

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23 января прибыла вторая партия помощи – оборонительное оружие общим весом более 80 тонн.

25 января в Украину из США прибыл третий самолет, доставивший современное военное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

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