В Украину прибыла еще одна партия военной помощи / фото facebook.com/reznikovoleksii

В Украину из США прибыл четвертый самолет с военной помощью.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

"Четвертая птичка в Киеве! На этот раз в Украину доставлено 81 тонну патронов различного калибра из Соединенных Штатов Америки", - отметил Резников.

Он добавил, что также на следующей неделе ожидается прибытие очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности Украины.

Самолет привез 81 тонну патронов различного калибра / фото facebook.com/reznikovoleksii

Отметим, что согласно данным сервиса Flightradar24, как и предыдущие разы, самолет на пути в Киев обошел воздушное пространство Германии, которая, напомним, выступает против предоставления Украине оружия для защиты от российской агрессии.

Самолет обходил воздушное пространство Германии / скриншот flightradar24

Как сообщал УНИАН, недавно США выделили дополнительно 200 млн долл. на военную помощь Украине.

22 января в Украину прибыл самолет с первой партией помощи, груз включал около 200 тыс. фунтов летального оружия, в частности боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

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23 января прибыла вторая партия помощи – оборонительное оружие общим весом более 80 тонн.

25 января в Украину из США прибыл третий самолет, доставивший современное военное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

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