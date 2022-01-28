Эксперты изучали, в каких системах противовоздушной и противоракетной обороны нуждается Украина

Вашингтон готовит новый пакет помощи украинским вооруженным силам. В США заверили, что это не последняя поставка оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Было три отправления, в дальнейшем будут еще", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, эксперты изучали, в каких системах противовоздушной и противоракетной обороны нуждается Украина.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными относительно публичной рекламы тех возможностей, которые предоставляем Украине, учитывая размер, масштабы и силы, которые направлены против нее по ту сторону границы", - подытожил Кирби.

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США выделили дополнительно 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.

22 января в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Джо Байденом. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

23 января прибыла вторая партия военной помощи от США - оборонительное оружие весом более 80 тонн.

25 января в Украину прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи. Позже стало известно, что Вашингтон прислал украинской армии противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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