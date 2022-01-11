В декабре 2020 года администрация США одобрила дополнительную военную помощь Украине в размере $200 миллионов долларов.
Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Кайли Этвуд.
По ее словам, эту информацию ей подтвердили четыре источника.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря", - сообщила Этвуд.
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Напомним, ране временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США передадут Украине больше оборудования военного назначения и оружия в случае усиления агрессии Российской Федерации.
По ее словам, в 2021 году США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на 450 млн долларов.