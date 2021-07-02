Депутат еще раз поблагодарил Лукашенко за прием и вспомнил, какой резонанс в Украине сопровождал их встречу.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко попросил Александра Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси.

Соответствующее письмо от 5 мая обнародовали в Telegram Пул Первого.

Депутат еще раз поблагодарил Лукашенко за прием и вспомнил, какой резонанс в Украине сопровождал их встречу. Однако, по мнению нардепа, визит "дал надежду миллионам украинцев на сохранение дружеских отношений с Беларусью".

"Я, как народный депутат Украины, свидетельствую вам свое уважение и благодарность за оказанный мне прием. Мой визит вызвал существенный резонанс в украинском обществе, дав надежду миллионам украинцев на сохранение дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, а также получил поддержку парламента, хоть и кулуарную", – пишет Шевченко.

В письме он называет белорусского политика "глубокоуважаемым" и просил вакцинировать украинцев в республике от коронавируса. Сам Шевченко не так давно прививался американским препаратом Pfizer.

"В рамках сотрудничества наших стран прошу Вас рассмотреть возможность вакцинации от коронавируса граждан Украины, которые временно находятся в Беларуси, что будет способствовать увеличению уровня коллективного иммунитета от пандемии. Ваше положительное решение будет восприниматься украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Республики Беларусь и вас лично, а также будет способствовать развитию дружеских отношений между нашими странами", – добавил Шевченко.

СМИ связывают письмо Шевченко с недавним решением Лукашенко разрешить безвизовый въезд иностранцам из 73 стран мира в Беларусь на платную вакцинацию.

В стране граждан прививают российской вакциной Sputnik V и китайским препаратом BBIBP-CorV (Sinopharm).

28 мая Александр Лукашенко угрожал разместить на границах Республики палаточные городки для вакцинации туристов российским препаратом.

С начала апреля Беларусь анонсировала изготовления на своей территории российского препарата "Sputnik-V", эффективность которого в защите от коронавируса до сих пор не подтверждена ни регулятором ЕС, ни ВОЗ.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, не признают за Лукашенко статуса президента. Летом 2020 года Беларусь всколыхнула волна протестов против фальсификации выборов главы государства, которые были жестко подавлены аппаратом Лукашенко. Политические преследования в стране продолжаются до сих пор.

20 апреля Евгений Шевченко встретился с Лукашенко в Минске. В мае его исключили из фракции "Слуга народа".

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Автор: Яна Ставская