Депутаты хотят отменить или отсрочить введение штрафов.

Депутаты из «Слуги народа» зарегистрировали два законопроекта, в которых предлагается отменить или отсрочить штрафы за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Читайте такжеЯзыковой закон вступает в силу: стало известно, кто будет сдавать экзамен по украинскому в 2021 годуВ частности, в проекте закона №4638, зарегистрированном 25 января 2021 года, предлагается изъять из статьи 57 Закона пункты о наложении штрафов за его нарушение.

Среди инициаторов — Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Александр Качура, Даниил Гетманцев и еще 32 автора.

Они считают, что введение денежных взысканий не только «не будет способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, как это указано в статье 11 Конституции Украины», но и «приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине во время распространения коронавируса COVID-19».

«Наложение денежных взысканий на субъекты хозяйствования за подобные правонарушения не является мировой практикой, следовательно, такие взыскания в сфере обслуживания населения являются примером чрезмерного вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования, а также создает дополнительные препятствия для развития хозяйственной деятельности в Украине», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Второй проект закона — №4638-2 — зарегистрирован 9 февраля Никитой Потураевым, Евгенией Кравчук, Александром Корниенко, Татьяной Рябухой и Елизаветой Богуцкой. В этом документе предлагается отложить введение штрафов на полтора года.

Свое решение авторы обосновывают, в частности, стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии коронавируса.

Закон о языке в Украине: что известно

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

В соответствии со статьей 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

Согласно результатами опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 61,7% украинцев поддерживают норму закона об обслуживания потребителей на украинском языке, не поддерживают — 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

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Автор: Катерина Комолова