20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

Депутата "Слуги народа" Евгения Шевченко, летавшего "на поклон" к Лукашенко, исключили из фракции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Виталий Безгин.

"Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа", - написал он.

В комментариях под постом Безгин отметил, что Шевченко "уже не является ни членом партии, ни членом фракции".

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Что известно о визите Шевченко в Минск

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

Скандальное задержание основателя оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича в Беларуси: все детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

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Автор: Денис Прядко