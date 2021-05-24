Евгений Шевченко в Раде / фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Депутата "Слуги народа" Евгения Шевченко, летавшего "на поклон" к Лукашенко, исключили из фракции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Виталий Безгин.
"Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа", - написал он.
В комментариях под постом Безгин отметил, что Шевченко "уже не является ни членом партии, ни членом фракции".
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Что известно о визите Шевченко в Минск
- 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
- В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
- 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.
Скандальное задержание основателя оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича в Беларуси: все детали
- 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
- Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
- Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.
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