Народный депутат признался, что давно мечтал об этой встрече.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

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Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Видео встречи также публикует телеграм-канал Пул первого.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - приветствовал Лукашенко гостя во Дворце Независимости.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - любезно ответил Шевченко.

Лукашенко заявил, что для него важна эта встреча.

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Прим.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - заметил Лукашенко.

Недавнее обращение Тихановской к Украине

В начале апреля лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ждет более жесткой позиции со стороны Украины по поводу режима Александра Лукашенко.

"Мы уже чувствуем поддержку украинцев. Украинцам очень близка тема Беларуси и то, что сейчас происходит. Но, конечно, со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, чем Украина может помочь Беларуси, в интервью "Украинской правде".

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то, чтоб убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила оппозиционерка, говоря о чем будет просить украинскую власть, если приедет с визитом.

Она также отметила важную роль Украины в социальной ситуации в Беларуси сегодня, однако акцентировала, что официальному Киеву и украинцам стоит громче высказываться о происходящем в Беларуси.

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Автор: Тарас Сидоржевский