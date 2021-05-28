Лукашенко говорит, что по этому поводу уже переговорил с Путиным.

Александр Лукашенко заявил о якобы спросе на российскую вакцину от коронавируса среди европейских стран. Поэтому он готов обустроить несколько палаток на границе для массовой вакцинации иностранцев.

Об этом пишет TUT.BY.

Он заявил, что в республику по этому поводу "очень много людей всячески пытаются пробраться".

"Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там палатки, если надо. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять всех желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины", – утверждает Лукашенко.

Читайте также"Хотела плюнуть в лицо": белорусская журналистка в прямом эфире поскандалила с "фанатом Лукашенко" Шевченко (видео)Он подчеркнул, что там "наши люди живут, на одном языке разговариваем", поэтому необходимо помочь с вакцинацией.

"Мы также прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" по самой пандемии и вакцинации населения", – добавил Лукашенко, поблагодарив Россию за предоставленную вакцину.

По его словам, Беларусь "успешно производит полмиллиона вакцин в месяц", благодаря чему "мы за год успешно решим все свои проблемы".

С начала апреля Беларусь анонсировала об изготовлении на своей территории российского препарата "Sputnik-V", эффективность которого в защите от коронавируса до сих пор не подтверждена ни регулятором ЕС, ни ВОЗ.

Согласно данным Our World in Data, по состоянию на 26 мая, в республике ввели 711 тысяч доз вакцины, полную вакцинацию прошли 272 тысячи граждан (2,9% от всего населения).

Поскольку "Sputnik-V" не рекомендован ВОЗ для экстренного применения и до сих пор проходит проверку в EMA, в перечне допустимых вакцин в цифровом зеленом сертификате прививок от COVID-19 (COVID - "паспорта") препарата нет. Это означает, что привитые "Sputnik-V" туристы не смогут путешествовать во время пандемии в случае введения "паспортов".

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Автор: Яна Ставская