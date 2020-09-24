Глава МИД подчеркивает, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А.Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул Кулеба.

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Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.

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Автор: Виталий Саенко