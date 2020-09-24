Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.
"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А.Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул Кулеба.
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Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.
- Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.
- В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.
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