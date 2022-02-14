Ранее нардепы говорили, в частности, о возможности внеочередного заседания по поводу ситуации с ДТП при участии нардепа Трухина.

На сегодня в парламент не подавались подписи для проведения внеочередных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос журналистов по поводу заслушивания на инициированном внеочередном заседании представителей правоохранительных органов относительно расследования о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

Стефанчук отметил, что к нему обращались за подписными листами три или четыре инициативные группы, но пока никто не предоставил подписи, которые необходимы в количестве 150, о созыве внеочередного заседания.

Комментируя ситуацию относительно Трухина, Стефанчук сказал:

"Любой, кто совершает уголовное преступление, и вина которого доказана в суде, решение которого вступило в силу, должен нести юридическую ответственность. Здесь не имеют значения ни фамилия, ни регалии".

При этом он подчеркнул, что важно, чтобы депутаты не делали на таких ситуациях "политический хайп" - эти дела должны расследовать правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля народный депутат от "СН" Юлия Гришина сообщила, что Верховная Рада 14 февраля может собраться на внеочередное заседание.

В тот же день народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский сообщил, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки (№4525).

Также ранее лидер фракции "СН" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания ВР, на котором должны были бы заслушать информацию руководителей правоохранительных органов относительно расследования уголовных производств против народных депутатов.

10 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что в Раде собрали подписи за проведение внеочередного заседания.

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