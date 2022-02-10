В то же время дата заседания пока неизвестна, ее должен назначить спикер.

В Верховной Раде Украины уже собрали подписи за проведение внеочередного заседания парламента.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"По состоянию на 10 февраля фракция собрала необходимое количество подписей депутатов для инициирования внеочередного пленарного заседания", - отметила она.

Далее эти подписи, добавила Палийчук, должны быть направлены на верификацию, которую проводит Аппарат Верховной Рады.

"Это достаточно скрупулезный процесс, который требует полной проверки всех данных и сверки подписей с образцами, которые хранятся в личных делах народных депутатов", - отметила спикер.

Когда Аппарат парламента даст положительное заключение, пояснила Палийчук, подписи будут официально направлены председателю Верховной Рады Украины.

"Он и должен назначить дату заседания, руководствуясь положениями закона о Регламенте", - подытожила Палийчук.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля народный депутат от "СН" Юлия Гришина сообщила, что Верховная Рада 14 февраля может собраться на внеочередное заседание.

В тот же день народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский сообщил, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки (№4525).

Также ранее лидер фракции "СН" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания ВР, на котором должны были бы заслушать информацию руководителей правоохранительных органов относительно расследования уголовных производств против народных депутатов.

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