В Верховной Раде Украины уже собрали подписи за проведение внеочередного заседания парламента.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"По состоянию на 10 февраля фракция собрала необходимое количество подписей депутатов для инициирования внеочередного пленарного заседания", - отметила она.
Далее эти подписи, добавила Палийчук, должны быть направлены на верификацию, которую проводит Аппарат Верховной Рады.
"Это достаточно скрупулезный процесс, который требует полной проверки всех данных и сверки подписей с образцами, которые хранятся в личных делах народных депутатов", - отметила спикер.
Когда Аппарат парламента даст положительное заключение, пояснила Палийчук, подписи будут официально направлены председателю Верховной Рады Украины.
"Он и должен назначить дату заседания, руководствуясь положениями закона о Регламенте", - подытожила Палийчук.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля народный депутат от "СН" Юлия Гришина сообщила, что Верховная Рада 14 февраля может собраться на внеочередное заседание.
В тот же день народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский сообщил, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки (№4525).
Также ранее лидер фракции "СН" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания ВР, на котором должны были бы заслушать информацию руководителей правоохранительных органов относительно расследования уголовных производств против народных депутатов.