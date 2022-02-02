Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором заслушают информацию руководителей правоохранительных органов по расследованию уголовных производств против народных депутатов.
Соответствующее заявление Арахамии распространила в Телеграмм спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно, когда речь идет о коллегах, которые пришли с нами в политику", - отметил он.
В то же время Арахамия заявил, что "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревшим расследованиям в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".
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Он инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором необходимо заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.
Как известно, вчера Рада открыла седьмую сессию и ушла на двухнедельный карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
Что этому предшествовало
Накануне вечером издание "Украинская правда" опубликовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием нардепа Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день тот имел признаки алкогольного опьянения. На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.
Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть в отношении Трухина уголовное производство. Расследовать его, по поручению Венедиктовой, должно НАБУ. В "Слуге народа" уже объявили об исключении скандального нардепа из партии.