От руководителей МВД, ГБР и ОГП хотят услышать о расследовании резонансных дел против нардепов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором заслушают информацию руководителей правоохранительных органов по расследованию уголовных производств против народных депутатов.

Соответствующее заявление Арахамии распространила в Телеграмм спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно, когда речь идет о коллегах, которые пришли с нами в политику", - отметил он.

В то же время Арахамия заявил, что "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревшим расследованиям в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".

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Он инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором необходимо заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.

Как известно, вчера Рада открыла седьмую сессию и ушла на двухнедельный карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Что этому предшествовало

Накануне вечером издание "Украинская правда" опубликовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием нардепа Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день тот имел признаки алкогольного опьянения. На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть в отношении Трухина уголовное производство. Расследовать его, по поручению Венедиктовой, должно НАБУ. В "Слуге народа" уже объявили об исключении скандального нардепа из партии.