В пресс-службе главы государства отметили, что "Украине важно поздравить наших партнеров на высшем уровне".

В Офисе президента прорабатывают возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Кишинев в День Независимости Молдовы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"27 августа в Молдове День Независимости. Украине важно поздравить наших партнеров на самом высоком уровне. Поэтому возможность такого визита действительно прорабатывается", - рассказал он.

В то же время на сайте президентуры Республики Молдова сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

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Также отмечается, что Дуда прилетит в Кишинев 26 августа и проведет в этот день ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе и с президентом Майей Санду.

На следующий день Йоханнис, Зеленский и Дуда примут участие в торжествах. После этого состоится ряд двусторонних встреч.

Ранее президент Молдовы Майя Санду принимала участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве 23 августа.

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Автор: Антонина Доломанжи