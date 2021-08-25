В Офисе президента прорабатывают возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Кишинев в День Независимости Молдовы.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"27 августа в Молдове День Независимости. Украине важно поздравить наших партнеров на самом высоком уровне. Поэтому возможность такого визита действительно прорабатывается", - рассказал он.
В то же время на сайте президентуры Республики Молдова сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.
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Также отмечается, что Дуда прилетит в Кишинев 26 августа и проведет в этот день ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе и с президентом Майей Санду.
На следующий день Йоханнис, Зеленский и Дуда примут участие в торжествах. После этого состоится ряд двусторонних встреч.
Ранее президент Молдовы Майя Санду принимала участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве 23 августа.
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