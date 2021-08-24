Президент выступил на праздничном военном параде на Майдане Независимости.

Во время своей речи перед военным парадом по случаю 30-летия Независимости Украины президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна - это молодая семья из славной династии Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Я поздравляю всех нас с этим большим и важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины, 30-ю годовщину ее обретения, справедливее сказать, 30-ю годовщину восстановления независимости Украины, так как 24 августа 1991 года Украина восстановила свою государственность, а 24 августа 2021 года Украина наконец осознает это, говорит об этом и гордится этим. Ведь наша история и государство - уникальны. Нашей Конституции 25 лет, но нашей Конституции и 311 лет - написанная Пилипом Орликом, она наконец дома..."- отметил он.

Президент подчеркнул, что украинской гривне, на которой изображен князь Владимир, четверть века, но на самом деле ей больше тысячелетия - она существовала при князе Владимире, а украинский трезубец был утвержден в Конституции 25 лет назад, однако он также был вытеснен на кирпичах Десятинной церкви еще 1025 лет назад.

Он напомнил, что в этом году Вооруженные силы Украины отмечают 30-ю годовщину своего создания, а в 1616 году ВСУ отмечали взятие крепости Кафа.

"Все это говорит об одном: мы - молодая страна с тысячелетней историей. Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не в примаках. Мы - молодая семья из прославленной династии Киевской Руси-Украины. Из рода основателей, из рода крестителей, из храброго рода, из мудрого казацкого рода. Мы не сироты и не найденыши - мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, но и вести", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в своей речи уделил много времени славному прошлому Украины, "чтобы мы наконец поверили в себя и вместе строили сильное государство.

"Сильная страна - страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует, не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты..., в этом году строят новые танки. Сильная страна возрождает флот, строит новые базы и строит корветы. Сильная страна - это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит тысячи километров дорог, сотни школ, садиков и больниц. Страна, которая первая в мире имеет цифровые паспорта. Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов. Которая впервые дает людям реальное право собственности на землю и впервые запускает народовластие", - рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями, такую страну официально поддержат другие страны, когда она будет подавать заявление на вступление в Евросоюз.

"Но если она будет такой страной, то ей не надо просить приглашения - будут просить ее", - подытожил он.

Президент Украины заявил, что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине.

"Мы делаем много вещей впервые, чтобы время, когда Украина была великой страной, был не в последний раз, и чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними", - отметил он.

Президент подчеркнул, что сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы, - она проводит "Крымскую платформу", где собираются 46 иностранных государств.

"Мы боремся за своих людей там (на оккупированных Россией территориях - УНИАН), потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставлять людей получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что то, что некоторые люди в Крыму и на Донбассе "боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать".

Читайте такжеГосударственные награды по случаю Дня Независимости: Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины певцу Назарию Яремчуку"И они вернутся, потому что мы - семья. Единственное, что может нас разделять, - это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что стали сильной страной", - заявил глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, но похоронены не в Украине - это гетманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительных движений, деятели культуры, науки и другие.

Президент подчеркнул, что Украина будет возвращать "не только своих, но и свое". В частности, исторические и культурные ценности государства, находящиеся за рубежом.

"Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, спортсменов, героев, которые побеждали нацизм", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что ни один враг не нанес Украине большего удара, чем наши собственные распри.

"Мы так много спорим о прошлом, а это значит, что мы не делаем выводы из собственной великой истории, потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сила украинского народа есть именно в украинском народе.

"Это граждане Украины всех национальностей. Сегодня впервые в истории я хочу назвать тех, кто живет в Украине, кто является нашими гражданами, чтобы наконец мы поняли, что украинский народ - это все мы", - сказал глава государства.

Зеленский перечислил десятки национальностей, представители которых живут в Украине и являются ее гражданами.

В частности, это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, белорусы, русские, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, ромы, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены, таджики, литовцы, эстонцы, латыши, турки, корейцы, башкиры, немцы, словаки, чехи, финны, албанцы, чеченцы, абхазы, осетины и другие.

"Все мы - граждане Украины, сборная Украины, одна команда. Сильная, потому что в ней 25 регионов. 25 незаменимых игроков. Мы непобедимы, когда каждый нужен. Ведь мы понимаем, что без вертолетов Запорожья, самолетов "Антонова" Украина не покорила бы небо, без кораблей нашего Николаева Украина бы не покорила море, без днепровского "Южмаша", без житомирянина Королева, буковинца Каденюка Украина бы не покорила никогда космос, а без харьковского Т-34 - не победила бы на полях Второй мировой", - сказал он.

Президент добавил, что без Олешковских пустынь на Херсонщине, Букского каньона на Черкасщине, базальтовых столбов Ровенщины, карпатских гор, Днепра, Десны, Южного Буга Украина не была бы такой неотразимой.

"Ровенская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина - второго, Сумщина - третьего, а Донетчина - Леонида Быкова и Сергея Бубку, Луганщина - Владимира Даля, Кировоградщина - Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним и театр, Житомирщина - Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина - Николая Лысенко и оперу, Тернопольщина - Соломию Крушельницкую и божественный голос, Винниччина - Василия Стуса и несокрушимость духа", - сказал глава государства.

В своей речи он также заявил, что без Каменец-Подольской крепости, Волынского замка Люберта и Аккермана в Одесской области Украина не такая крепкая, а без Лавры и Софии, костела Святого Николая, собора Святого Юра, Ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре Украина не такая многогранная.

В завершение президент отметил, что в одиночку цвета украинского флага - это просто цвета, а вместе - "самое сильное объединение".

"Вот это ответ, чем мы сильны вместе. Почему такие разные с востока и запада, украиноязычные и русскоговорящие должны быть одной семьей. Потому что объединяет нас Украина, потому что все мы говорим ей "Ты у меня единственная", потому что все мы ее защищаем. Разные, равные, родные, сильные, свободные, независимые. Слава Украине!" - завершил речь глава государства.

Напомним, что ранее в этот же день он и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молебне "Благословение Украины". Мероприятие проходило во дворе Национального заповедника"София Киевская".

После этого они прибыли на Майдан Независимости для участия в торжественном военном параде.

Во время своей речи перед парадом президент подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

Автор: Антонина Доломанжи