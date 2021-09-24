Сейчас эксперты работают в криминалистических лабораториях сверхурочно.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявляет, что правоохранители нашли "некоторые доказательства" и допросили свидетелей после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом Енин сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он рассказал, что сейчас происходит совместное оперативно-следственное совещание на базе Главного управления Национальной полиции Киевской области, на котором подводятся итоги работы следователей и оперативников сегодняшних суток.

"Мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз", - сказал Енин.

По его словам, сейчас эксперты работают в криминалистических лабораториях сверхурочно.

Он сказал, что следователи будут работать и в дальнейшем, пока не будет раскрыто преступление и установлена справедливость.

Енин подчеркнул, что есть свидетели, которых допросили буквально в первые часы после совершения преступления.

"Я хотел бы поблагодарить так же всех тех свидетелей, которые добровольно прибыли на место преступления и поделились с органами досудебного расследования (имеющейся информацией - УНИАН)", - заявил Енин.

Кроме того, было исследовано несколько тысяч телефонных звонков и соединений между всеми телефонами до совершения преступления и в момент преступления.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виталий Саенко