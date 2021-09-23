Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о ходе расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".
Говоря о том, что сейчас делается следствием для установления обстоятельств преступления, Геращенко рассказал: "Сейчас уже взяты записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса. Сам лес - это 430 гектаров... Сейчас в нем проводится прочесывание на предмет того, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки".
Видеозаписи, пояснил Геращенко, изучаются, чтобы узнать, кто бывал в лесу: не только в день покушения, но и в другие дни.
Кроме того, изучаются трафики мобильных телефонов. Однако доподлинно не известно, пользовался ли киллер мобильным телефоном.
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Покушение на Шефира
Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.
Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.