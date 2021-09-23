Автомобиль Шефира обстреляли утром 22 сентября.

Служба безопасности Украины обеспечила охраной первого помощника президента Сергея Шефира и членов его семьи после вчерашнего покушения.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Украинская правда.

По данным источника УП, Шефиру, как потерпевшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.

Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.

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В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входных пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Сам Шефир на брифинге заявил, что ни с кем не конфликтовал. По его убеждению, автомобиль обстреляли, чтобы запугать самого Зеленского.

Президент тоже не скрывал, что нападением на Шефира якобы хотели передать ему "привет". Более того, глава считает, что это такова "цена реформ" в государстве.

Однако в полиции пока рассматривают три версии покушения, в частности участие в обстреле иностранных спецслужб.

Автор: Виолетта Орлова