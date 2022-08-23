По словам президента Зеленского, на саммите будут присутствовать парламентские делегации мира.

В этом году "Крымская платформа" будет продолжена осенью в Хорватии парламентским саммитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время второго саммита "Крымской платформы".

"В этом году "Крымская платформа" будет продолжена осенью в Хорватии парламентским саммитом, уже не онлайн, а с присутствием парламентских делегаций мира. Мы привлекаем всю силу демократии для защиты нашего государства и международного правопорядка", - сказал глава государства.

Также он сообщил, что к работе "Крымской платформы" будет добавлено еще два направления.

"Мы имеем очень проработанный взгляд на то, как восстановить наш украинский полуостров Крым после изгнания российских оккупантов, и поэтому мы добавляем к работе "Крымская платформа" еще два направления - экономическое и законодательное. У нас есть стратегия восстановления Крыма... И мы создаем законодательный фундамент для Крыма после деоккупации, а также для всех тех, кому Крым даже значительно больше, чем дом", - пояснил президент.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирным путем.

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