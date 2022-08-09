Дипломатическая площадка для работы по освобождению оккупированного Россией Крыма продолжит работу в этом году.
Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что война должна закончиться освобождением Крыма.
"Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет, но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", - сказал он.
Ключевая площадка по деоккупации полуострова в этом году будет работать несмотря на войну, сообщил президент.
"Мы создали Крымскую платформу - ключевую дипломатическую площадку для работы по освобождению Крыма. Крымская платформа будет работать и в этом году, мы уже готовим этот саммит", - отметил он, не раскрывая детали.
По его словам, пока рано разглашать все подробности.
"Но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом году, когда в Киеве состоялся первый ее саммит. Формат будет другим, но значение еще большим", - рассказал глава государства.
Напомним, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную Крымскую платформу с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.
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