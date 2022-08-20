Он отмечает, что Крымская платформа в этом году будет особенной.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что российская оккупация там временная, а Украина возвращается.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди - день нашего флага, день нашей независимости. Впереди - чествование ветеранов войны за свободу Украины, впереди Крымская платформа - в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций ввели "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Второй саммит "Крымской платформы" состоится в формате онлайн 23 августа. Украина готовит план экономического восстановления Крыма после его освобождения.

Ранее стало известно, что США разрешили Киеву наносить удары по Крыму западным оружием.

А у Зеленского пообещали "яркий" бархатный сезон в Крыму и "сюрприз" для Керченского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: