Президент Владимир Зеленский ожидает утверждения резолюции Генассамблеей ООН в декабре.

Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека во временн оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению нашей территориальной целостности", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что украинская дипломатия продолжит консолидировать международное давление на Российскую Федерацию, чтобы ускорить деоккупацию Крымского полуострова.

В МИД рассказали, что проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится уже шестой год подряд, а каждый год, документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В этом году ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственности России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

В нем также говорится о том, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности усложняют обеспечение основных прав гражданского населения.

Проект резолюции подчеркивает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

Кроме того, в документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму, а также политика принудительного изменения демографического состава Крыма.

Уточняется, что резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский поприветствовал одобрение комитетом Генеральной ассамблеи ООН проекта обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Приветствую одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Наша Крымская платформа - в тексте проекта!", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ожидает утверждения резолюции Генассамблеей ООН в декабре.

Автор: Антонина Доломанжи