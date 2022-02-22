По словам президента, сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил президент.

По его словам, вся ответственность за последствия из-за этих решений возлагается на политическое руководство России.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии", - считает Зеленский.

Он подчеркнул, что это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы.

"Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживала войну, не может поддерживать мир как она это заявляет", - уверен глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения вечером. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение - немедленно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с двумя "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

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