Генсек альянса заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой для России.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек подчеркнул, что НАТО выступает на стороне Украины.

"Все страны-члены поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы не признаем незаконную аннексию Россией Крыма. Как и все суверенные государства, Украина имеет право защищать себя, как это закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций. НАТО продолжит оказывать вам практическую поддержку. Страны-члены осуществляют профессиональную подготовку и предоставляют советы вашим Вооруженным силам, участвуют в совместных учениях и предоставляют снаряжение", - сказал Столтенберг.

Поддержка НАТО для Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. Это фундаментальный принцип европейской безопасности. И решение о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься Украиной и 30 странами-членами НАТО самостоятельно, - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО не видят признаков уменьшения военного присутствия России на границе с Украиной-СтолтенбергОн добавил, что Альянс придерживается политики открытых дверей, что закреплено в статье 10 Вашингтонского договора о создании НАТО. Столтенберг отметил, что Альянс может приглашать другие европейские страны, чтобы присоединиться к НАТО. В этой связи он напомнил о саммите НАТО, который состоялся в Бухаресте в 2008 году, когда все страны-члены согласились, что Украина станет членом НАТО. "И мы придерживаемся этого решения, и решений, принятых после саммита в Бухаресте по вопросу возможности приобретения Украиной членства в НАТО", - заявил Столтенберг.

Он вновь подчеркнул, что сигнал для России заключается в том, что членство Украины в Альянсе зависит от самой Украины и 30 стран-членов, которые будут решать, когда именно Украина будет готова стать членом Альянса.

"Важно сейчас то, что мы сосредоточены на реформах для Украины, чтобы она соответствовала стандартам НАТО, и я приветствую твердую настроенность президента Зеленского относительно реформ", - сказал Столтенберг.

По его словам, когда Вооруженные силы Украины и НАТО действуют в Афганистане или Ираке, это важно для борьбы не только с международным терроризмом, но и есть возможность укреплять и усиливать взаимосовместимость войск.

Он сказал, что НАТО поддерживает политику открытых дверей не только на словах, но и на деле, и в частности, это было доказано, когда Черногория и Северная Македония были приглашены стать членами альянса несмотря на протесты России.

Мы поддерживаем Украину в ее усилиях приблизиться к членству в НАТО. Мы помогаем с реформами, в борьбе с коррупцией, с укреплением потенциала, с модернизацией безопасности и оборонных институтов, - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на уступки России по вопросу приближения Украины к членству в Альянсе.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в четверг встретились в штаб-квартире Альянса. Ранее президент отреагировал на требование России о превентивном отказе Киева от членства в НАТО.

Так, Владимир Путин заявил, что считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Виталий Саенко