После встречи Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в четверг, 16 декабря, встретятся в штаб-квартире Альянса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"В четверг, 16 декабря 2021 года, господин генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с господином президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

В штаб-квартире НАТО в 11:15 (по Киеву) после встречи Столтенберг и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции.

Читайте такжеКиев готовят к чрезвычайной ситуации из-за риска вторжения России в УкраинуНапомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Столтенберг подчеркивал, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу.

В свою очередь Зеленский заявлял, что движение к членству в Организации Североатлантического договора - это выбор украинского народа, и не России решать, будет ли Украина членом НАТО.

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Автор: Виталий Саенко