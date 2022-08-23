Он отметил, что Россия за время оккупации превратила полуостров в огромную военную базу.

Украина готова провести демилитаризацию Крыма, который Россия за время оккупации превратила в огромную военную базу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

"Ныне ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около $118 млрд", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что с территории Крыма сейчас стреляют по Украине, и такие действия российских оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму "в легитимную ввоенную цель".

"Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и для всей Европы", - подчеркнул он. При этом Шмыгаль добавил, что Украина приветствовала бы добровольный вывод Россией своих войск, военной техники с территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины".

"Мы не сомневаемся, что не за горами тот день, когда эти незваные гости уйдут с украинского полуострова - сейчас у них есть выбор, в каком формате это сделать",- сказал глава правительства.

По его словам, после деоккупации Крыма его развитие станет неотъемлемой частью большого плана восстановления Украины. Он напомнил, что этот план уже разработан и презентован в швейцарском Лугано.

Шмыгаль представил концепцию развития Крыма.

"Наша цель превратить Крым в цветущий сад. Это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины", - рассказал премьер.

Первым пунктом стратегии является концепция "Крым открыт для мира" - европейский курорт с новой инфраструктурой, и Крым станет частью европейского транспортного пространства, будет интегрирован в европейскую сеть дорог, речь идет о создании мощного авиахаба.

Шмыгаль отметил, что будет презентован новый бренд "Крым-365", предусматривающий создание инфраструктуры круглогодичного отдыха. Планируется строительство гостиниц в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка, реализация медицинского туризма, строительство крупнейшей концертной площадки.

"Ожидается, что эти меры помогут привлечь на украинский туристический рынок граждан ЕС и других дружественных стран", – добавил он.

Еще одним пунктом восстановления Крыма, отметил Шмыгаль, является энергетическая составляющая, которая предполагает полноценную интеграцию энергосистемы Крыма в украинскую энергосеть, развитие проектов по ветроэнергетике в акваториях Черного и Азовского морей, развитие нефтегазового сектора.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на втором саммите "Крымской платформы" заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет сделать со всей Украиной то, что сделал с Крымом.

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