Крымские татары являются украинскими гражданами и в их интересах должен развиваться Крым.

Крым должен быть возвращен Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, крымские татары являются украинскими гражданами и в их интересах должен развиваться Крым. Он добавил, что "Крымская платформа" имеет чрезвычайную важность, и "крымские татары, претерпевшие большие страдания за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине".

"В этом процессе Турция и дальше поддерживает украинское правительство и крымских татар", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровки в оккупированном Крыму.

Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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