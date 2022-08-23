Крым должен быть возвращен Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.
"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности", - подчеркнул он.
По его словам, крымские татары являются украинскими гражданами и в их интересах должен развиваться Крым. Он добавил, что "Крымская платформа" имеет чрезвычайную важность, и "крымские татары, претерпевшие большие страдания за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине".
"В этом процессе Турция и дальше поддерживает украинское правительство и крымских татар", - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины".
Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровки в оккупированном Крыму.
Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.
По словам советника ОП Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.