Президент подчеркнул, что, хотя в глобальной политике в августе обычно пауза, но для интересов Украины никакой паузы нет и не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очень активные в политическом общении недели второй половины августа.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Готовимся к очень активным неделям второй половины августа. Переговоры, встречи, "Крымская платформа", новые обращения к зарубежным сообществам, международная правовая активность по нашей инициативе. На этой неделе продолжаем увеличивать наши связи с африканскими государствами, с регионом Латинской Америки", - отметил он.

По словам Зеленского, завтра состоятся важные контакты на европейском уровне. Также на днях запланирована церемония вручения вверительных грамот послами иностранных государств, прибывшими работать в Киеве.

"Хоть в глобальной политике сейчас некоторая пауза - все же август, но для интересов Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский рассказал о результатах экспортной зерновой инициативы. По его словам, за неполных две недели из трех украинских портов удалось экспортировать такой объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц.

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