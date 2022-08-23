По его словам, нужно оказывать Украине всю необходимую помощь, пока Россия не прекратит эту ужасную войну.

Президент РФ Владимир Путин хочет сделать со всей Украиной то, что сделал с Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов", - заявил Джонсон.

Поэтому, по его словам, важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись границы.

"Мы никогда не признаем российской аннексии Крыма или любой другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в чем они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ожидает расширение участников "Крымской платформы" с деоккупации украинского полуострова.

15 августа, Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Консультативный совет, в частности, будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Вас также могут заинтересовать новости: