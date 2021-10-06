Сергей Никифоров подчеркнул, что прямой диалог с Путиным должен строиться на первоочередных задачах, "а это – путь к миру".

У президента Владимира Зеленского прокомментировали заявления россиян о присланной Украине повестке дня вероятной встречи президентов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан", - отметил он.

По словам Никифорова, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это – путь к миру".

Читайте такжеЗеленский назвал причину, по которой не происходит его встреча с Путиным"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как известно, сегодня российские СМИ сообщили о том, что РФ несколько месяцев назад направила Украине "свое видение" встречи президентов Зеленского и Путина.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сам президент Владимир Зеленский также заявлял о том, что он готов встретиться с Путиным.

На это российская сторона неоднократно заявляла о готовности к такой встрече, но из-за отсутствия в ее повестке дня вопросов, касающихся оккупированных Донбасса и Крыма.

В Москве сообщали, что готовы обсуждать вопросы, касающиеся дипломатических отношений Украины и России.

Автор: Антонина Доломанжи