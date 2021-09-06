Киев не скрывается от встречи и готов к ней, отметил глава МИД Украины.

Власти Украины кажется, что Российская Федерация постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи между украинским и российским лидерами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Украинская сторона не скрывается от мероприятия и готова к нему, рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира на телеканале "Интер".

"...но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", – отметил министр.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе – в любой точке, где идет война. Российская сторона, в свою очередь, пригласила украинского лидера посетить Москву.

Позже Зеленский предложил провести встречу в Ватикане.

В начале июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не готовятся к возможной встрече.

Позже спикер утверждал, что есть проблема с организацией встречи, поскольку Зеленский хочет обсуждать вопрос принадлежности Крыма.

По его словам, тема полуострова, которую хочет поднять украинская сторона, не может быть пунктом повестки дня переговоров.

Россия весной 2014 года захватила украинский Крым, а потом вторглась на Донбасс и поддержала боевиков. Поддержанные РФ боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд западных стран не признали аннексию полуострова и наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Автор: Екатерина Присяжнюк