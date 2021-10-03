Результат от такой встречи будет в любом случае, ведь он также нужен и российскому народу, считает украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге в Трускавце.

"Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне, действительно, понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Я думаю, что окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", – отметил президент.

Зеленский также добавил, что готов и к встрече в нормандском формате, которая, по его мнению, "в том или ином формате" состоится.

Читайте такжеКулеба рассказал, как Россия уклоняется от встречи Зеленского и Путина"Я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине, поможет в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопроса Крыма. Уверен, если завтра Украина скажет: давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока, я считаю, что мы себе позволить такого не можем", – сказал глава государства.

По его мнению, во время личной встречи с президентом РФ ему не стоит сосредотачиваться на конкретной повестке дня, потому что все зависит от того, как пойдет встреча.

"В любом случае, я считаю, что там будет результат. Должен. Потому что российскому народу он тоже нужен", – подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский в конце апреля предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российская сторона, в свою очередь, пригласила главу Украины приехать в Москву.

Автор: Антонина Доломанжи