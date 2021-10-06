Всего в списке вопросов российской стороны якобы 12 пунктов.

Российская Федерация якобы направила Украине список вопросов для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В этом перечне ни слова об оккупированном Крыме, но один раз упоминается Донбасс.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Журналистам удалось выяснить, что РФ сообщила о своем варианте исхода встречи Зеленского и Путина еще несколько месяцев назад. В списке вопросов российской стороны 12 пунктов и все они касаются возобновления двусторонних отношений, среди них:

восстановление полноценных дипломатических отношений;

взаимное возвращение послов в Москву и Киев;

снятие взаимных торгово-экономических ограничений;

отмена санкций против физических и юридических лиц;

возобновление транспортного сообщения между Украиной и РФ.

Читайте такжеЕрмак рассказал, почему не удается провести встречу Зеленского с ПутинымКроме того, в одном из пунктов говорится о подготовке к 1 декабря 2022 соглашения о транзите и поставках газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.

В то же время в списке российских вопросов отсутствует оккупированный Крым. При этом Донбасс вспоминается лишь раз в виде замечания, что представители России в ТКГ и "нормандском формате" поддержат мирные договоренности украинской власти с боевиками ОРДЛО.

Встреча Путина и Зеленского

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

6 сентября глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи между украинским и российским лидерами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет. При этом Зеленский также добавил, что готов и к встрече в нормандском формате, которая, по его мнению, "в том или ином формате" состоится.

Автор: Анастасия Горбачева