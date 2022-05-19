На фоне успехов контрнаступления ВСУ риторика россиян быстро изменилась.

В России, где несмотря на многочисленные попытки найти дипломатические решения, продолжали осаду и бомбардировки украинских городов, заявляют, что уже готовы к мирному диалогу с Киевом.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишут росСМИ.

В Москве убеждают, что переговорный процесс поставили на паузу украинская сторона и "как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, конечно, ответим положительно".

По его словам, "главное, чтобы было что обсуждать".

Это – не первое подобное заявление российской стороны за последнее время. В частности, вчера спикер Кремля и Путина Дмитрий Песков жаловался, что Киев не хочет с ними разговаривать, а еще раньше в МИД России заявили, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и пока не ведутся ни в одном формате, "причем немалый вклад в это внесли США".

Напомним, на днях в ОП подтвердили, что переговоры с агрессором сейчас на паузе. На это есть несколько причин, в частности, РФ не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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