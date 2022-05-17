В частности, РФ не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах, по которым переговоры с Россией поставлено на паузу, и при каких условиях их могут продолжить.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Объективно говоря, переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого - понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли. Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет", - отметил Подоляк.

В-третьих, как продолжил Подоляк, Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке и поэтому политическая элита боится говорить правду.

"А именно, что из войны надо выходить на совсем других условиях, чем было заявлено изначально. И поэтому предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления. Отсюда все эти комментарии шантажного типа в публичном пространстве относительно переговоров. И наконец, ключевое, Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи". Поэтому предлагаю остановиться на следующем: сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика - будут продолжены политические переговоры", - пояснил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский считают прекращение боевых действий и вывод захватнических войск Российской Федерации с территории Украины необходимым для мирного урегулирования на основе переговоров.

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