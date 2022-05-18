Накануне в ОП подтвердили прекращение переговоров между Украиной и РФ.

Переговоры Украины с Россией не ведутся, поскольку "Киев проявляет полное нежелание продолжать их".

С таким заявлением выступил спикер Кремля и Путина Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

Он посетовал, что украинская сторона не заинтересована в продолжении переговоров. На вопрос журналистов о том, могут ли переговоры восстановиться после ситуации вокруг защитников Мариуполя, часть из которых эвакуировали с "Азовстали", он ответил, что "эти процессы вряд ли взаимосвязаны".

В МИД России ранее говорили, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и пока не ведутся ни в одном формате, "причем немалый вклад в это внесли США".

В ОП подтвердили, что переговоры с агрессором сейчас на паузе. Причин несколько:

Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли, отметил Михаил Подоляк.

Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России.

Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке и поэтому политическая элита боится говорить правду.

Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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