Переговоры Украины с Россией не ведутся, поскольку "Киев проявляет полное нежелание продолжать их".
С таким заявлением выступил спикер Кремля и Путина Дмитрий Песков, передают РосСМИ.
Он посетовал, что украинская сторона не заинтересована в продолжении переговоров. На вопрос журналистов о том, могут ли переговоры восстановиться после ситуации вокруг защитников Мариуполя, часть из которых эвакуировали с "Азовстали", он ответил, что "эти процессы вряд ли взаимосвязаны".
В МИД России ранее говорили, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и пока не ведутся ни в одном формате, "причем немалый вклад в это внесли США".
В ОП подтвердили, что переговоры с агрессором сейчас на паузе. Причин несколько:
- Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли, отметил Михаил Подоляк.
- Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России.
- Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке и поэтому политическая элита боится говорить правду.
Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.