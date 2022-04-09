Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня начались еще 28 февраля, на пятый день полномасштабного вторжения. Несмотря на попытки найти дипломатические решения, россияне продолжают осаду и бомбардировку украинских городов.
На каком этапе сейчас переговоры и есть ли какой-то ощутимый прогресс – рассказал глава переговорной группы Давид Арахамия, общаясь с журналистами ДнепрTV.
Все зависит от ситуации на фронте
Политик в очередной раз подтвердил тяжелый ход переговоров. Каждая из сторон настаивает на своем, а позиций для сближения не так много.
"Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от ситуации на фронте. Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться", – подчеркнул Арахамия.
В то же время, если будет наоборот – "то нам придется идти на более глубокие компромиссы".
Есть красные линии
Политик отметил, что красные линии Украины – территориальный вопрос.
"Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать", – сказал Арахамия, имея в виду Крым и Донбасс.
О гарантах безопасности для Украины
Арахамия упомянул и переговоры по гарантиям безопасности. Страны-гаранты должны заявить принцип, по которому нападение на Украину означает нападение на них самих.
На сегодня устное согласие дали четыре страны: Германия, Турция, Франция и Италия. Китай "заинтересовался и активно работает над документом". От США и Британии пока ответа нет.
29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.
После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Однако, несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.