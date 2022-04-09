Последний раз делегации двух стран встречались лично в конце марта.

Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня начались еще 28 февраля, на пятый день полномасштабного вторжения. Несмотря на попытки найти дипломатические решения, россияне продолжают осаду и бомбардировку украинских городов.

На каком этапе сейчас переговоры и есть ли какой-то ощутимый прогресс – рассказал глава переговорной группы Давид Арахамия, общаясь с журналистами ДнепрTV.

Все зависит от ситуации на фронте

Политик в очередной раз подтвердил тяжелый ход переговоров. Каждая из сторон настаивает на своем, а позиций для сближения не так много.

"Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от ситуации на фронте. Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться", – подчеркнул Арахамия.

В то же время, если будет наоборот – "то нам придется идти на более глубокие компромиссы".

Есть красные линии

Политик отметил, что красные линии Украины – территориальный вопрос.

"Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать", – сказал Арахамия, имея в виду Крым и Донбасс.

О гарантах безопасности для Украины

Арахамия упомянул и переговоры по гарантиям безопасности. Страны-гаранты должны заявить принцип, по которому нападение на Украину означает нападение на них самих.

На сегодня устное согласие дали четыре страны: Германия, Турция, Франция и Италия. Китай "заинтересовался и активно работает над документом". От США и Британии пока ответа нет.

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Однако, несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

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